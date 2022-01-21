Hamit Altıntop'tan flaş Mesut Özil sözleri!

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Altıntop, "Benim Almanya altyapım var ama ben Almanya'yı örnek almıyorum. İyi futbolun çalışma yöntemlerini öğreniyorum. Göçmenleri kullanmayan ülke mi var? Hollanda, Fransa, Almanya... Biz merhametliyiz ama Avrupa'da işler öyle değil. Mesut Özil'in ülkemize gelmesi çok önemli ama zor günlerden geçtiği bir döneme geldi. Mesut benim kardeşim, dostum. Ama bu durum her konuda aynı fikirde olduğumuz anlamına gelmiyor. Mesut'un yeteneği ortada, inanılmaz özel bir insan." dedi. İşte açıklamaların tamamı.