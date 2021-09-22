Haftaya damga vurmuştu... Erhan Çelenk o anları anlattı!

Altay forması giyen Erhan Çelenk, Süper Lig'in 6. haftasında oynadıkları Çaykur Rizespor maçında büyük bir centilmenlik örneği sergilemişti. Rakip futbolcu Baiano'nun sakatlandığı anda topu kazanan ve gole giden Erhan Çelenk topu taça atarak büyük alkış toplamıştı. İzmir ekibinin futbolcusu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çelenk, "Baiano'dan topu aldım. Bir aksilik olduğunu düşündüm. Arkaya baktım, kaleye doğru gidebilirdim ama hiç tereddüt etmeden topu dışarı attım." dedi.