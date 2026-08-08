 SON DAKİKA
Web Tv GOL | Göztepe 2-1 Trabzonspor

GOL | Göztepe 2-1 Trabzonspor

Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 22:52

Trabzonspor, Metehan Mimaroğlu'nun 53. dakikada attığı golle Göztepe karşısında farkı 1'e indirdi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor