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GOL | Göztepe 2-1 Trabzonspor
GOL | Göztepe 2-1 Trabzonspor
Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 22:52
Trabzonspor, Metehan Mimaroğlu'nun 53. dakikada attığı golle Göztepe karşısında farkı 1'e indirdi.
Futbol
Trabzonspor
Göztepe
Metehan Mimaroğlu
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