Gazze'de 'Ramazan Futbol Turnuvası' başladı

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 , 12:00

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarının yol açtığı büyük yıkıma rağmen ramazanda umudu yeniden canlandırma amacıyla iki yılı aşkın sürenin ardından ilk kez eski futbolcuların katıldığı bir futbol turnuvası düzenlendi. Açılış maçında Şebab Refah ile Hidmat Nusayrat karşı karşıya gelirken, tribünlerde geçmişin futbol anıları yeniden canlandı. Maç, Şebab Refah'ın Hidmat Nusayrat'ı 2-1 mağlup etmesiyle sona erdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri