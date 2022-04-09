GAZİANTEP FK TRABZONSPOR CANLI İZLE | İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i... Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Gaziantep Trabzonspor CANLI İZLE | Trabzonspor Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Yoğun sisten ötürü 1 gün ertelenen maç 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak. Şampiyonluğa sadece birkaç adım uzakta olan Fırtına'nın sahaya Uğurcan, Peres, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Visca, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Cornelius 11'i ile çıkması bekleniyor. Müsabaka Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Gaziantep FK - Trabzonspor maçını CANLI izle...