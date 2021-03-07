Galatasaray - Sivasspor maçının ardından Erman Toroğlu Fatih Terim'in isyan ettiği pozisyonu yorumladı! "Net kırmızı kart"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim maçın ardından hakem eleştirisinde bulunmuştu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, canlı yayında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Sivasspor'da Ziya Erdal'ın Onyekuru'ya yaptığı müdahaleyi yorumlayan Toroğlu, "Çok net kırmızı kart, ayağını çekebilirdi" ifadelerini kullandı.