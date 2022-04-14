GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk'ten teknik direktör açıklaması!

Galatasaraylı Yöneticiler Ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği iftar yemeğinden sonra önemli açıklamalarda bulunan başkan adayı Metin Öztürk, teknik direktör hakkında konuştu. Öztürk, "Nuri hocamız bir pırlantadır. 4-5 sene sonra milli takımın hocası olacaktır. Okan Buruk dahil birçok hoca adayı var. Sürprizle gelmiyoruz. Planlı ve programlı geliyoruz. Fatih hocamızı çok seviyoruz ama Fatih hocayı bir rahat bırakmamız, yeni Fatih hocalar bulmamız gerekiyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)