GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Eşref Hamamcıoğlu için flaş iddia! "Bunu yapandan başkan mı olacak?"

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Altay'ı Kerem Aktükroğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçtan sonra Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu hakkında flaş bir iddia ortaya attı. Toroğlu, "Eşref Hamamcıoğlu bir yerde yemek verdi. Normalde hesabı kendisinin vermesi lazım. Yemeği misafirlerine ödetiyor. Bu kişiden Galatasaray'a başkan mı olacak?" dedi.