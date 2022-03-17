GALATASARAY BARCELONA CANLI İZLE | İşte Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı öncesi son durum... Galatasaray - Barcelona maçı hangi Kanalda? Saat kaçta? Ne zaman?

Galatasaray Barcelona CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Galatasaray evinde İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Sarı kırmızılı ekip, Camp son 16 turunun ilk maçında Camp Nou'da Katalan ekibine karşı sahadan 0-0 beraberlikle ayrılarak avantajlı bir skor elde etmişti. Zorlu maç 17 Mart Perşembe günü 20:45'te Nef Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak. Galatasaray - Barcelona maçını CANLI izle...