Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer harekatı devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Bosna Hersekli santrfor Edin Dzeko'yu İstanbul'a getirdi. Golcü oyuncuyu taşıyan uçak, sabah erken saatlerde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Dzeko, sonrasında sağlık kontrollerinin geçmek üzere alandan ayrıldı. İki aşamalı olarak yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Edin Dzeko, kendini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.