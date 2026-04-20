Fenerbahçe'de Erdal Torunoğulları'dan Galatasaray'a flaş gönderme! Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 18:33 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026 19:27 Fenerbahçe'de yönetici Ertan Torunoğulları, A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın sorularını yanıtladı. Torunoğulları, "Türkiye'de şu anda hakemlerden memnun olan takım var mı?" dedi. Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yönetici Ertan Torunoğulları, A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın sorularını yanıtladı. Torunoğulları, "Arkadaşlarımız TFF ile görüşüyor. Daha da görüşecekler. Türkiye'de şu anda hakemlerden memnun olan takım var mı?" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar...