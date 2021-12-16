FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 14 yaşındaki genç yetenek Isak Vural'ı transfer etti! (FB spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı lacivertliler, Barcelona ve Benfica altyapılarında forma giyen 14 yaşındaki genç yetenek İsak Vural'ı transfer etti. Kanarya, genç yeteneği Türkiye'ye getiriyor. Transferle ilgili detayları aktaran A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, "Isak, Avrupa futbolunun en önemli genç yeteneklerinden birisi. Barcelona, Isak transferinden dolayı ceza alıyordu, Benfica'nın da transfer ettiği bir isimdi" ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)