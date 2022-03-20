FENERBAHÇE KONYASPOR CANLI İZLE | Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
Fenerbahçe Konyaspor CANLI İZLE | Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor'u sahasında konuk edecek. Gelecek sezon Avrupa Kupaları'na katılmayı hedefleyen sarı lacivertli ekip ikinci sırada bulunan Konyaspor karşısında kazanmak istiyor. Zorlu mücadele 20 Mart Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Konyaspor maçını CANLI izle...