FENERBAHÇE HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan flaş Ali Koç eleştirisi!

Fenerbahçe spor haberleri: A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçe'deki teknik direktör gündemini değerlendirdi. Uluç, "Taraftarın ne dediği Ali Koç gibi bir başkan varken önemli değil. Ali Koç kafasında ne varsa onu yapıyor. İsmail Kartal'ın en büyük şansı, Ali Koç'un görüşmeye gittiği bütün adamlardan olumsuz yanıt alması. Ya mümkün değil ya da istedikleri para mümkün değil. Onun için Ali Koç, "Ben kimseyi bulamadım aciz kaldım bir hoca bulmaktan" demektense, "Taraftar çok istiyordu İsmail Kartal'ı ben Avrupa'daki temasları durdurdum Kartal'la devam edeceğim" diyebilir. Ama gelecek sene kaç maç dayanır İsmail Kartal?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...