FENERBAHÇE HABERLERİ - Günün bombasını patlattı! "Ali Koç teknik direktör için İngiltere'ye gitti"

Spor haberi... A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Spor Gündemi programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde alınan kötü sonuçlar sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Vitor Pereira ile yolların ayrılması gündemdeyken Bilgiç konuyla alakalı olarak sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un teknik direktör görüşmeleri için İngiltere'ye gittiğini söyledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)