Fenerbahçe Cengiz Ünder'le anlaştı! Milli futbolcu İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe bir bomba daha patlattı. Fred'i renklerine bağlayan sarı lacivertliler, bir süredir gündeminde yer alan Cengiz Ünder'le anlaşmaya vardı. Milli futbolcu 24 saat içerisinde İstanbul'a gelecek.

Daha önce de bitmeye çok yaklaşan transfer taraflar arasındaki pürüzler nedeniyle neredeyse iptal olma noktasına gelmişti. Ancak, sarı lacivertli ekip transferin peşini bırakmadı ve mutlu sona ulaştı.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe, Cengiz Ünder'le 4 senelik sözleşme imzalayacak. Sarı lacivertli ekip Marsilya'ya 15 milyon civarında bir bonservis ücreti ödeyecek.