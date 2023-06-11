FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi öncesi son durum! Karşılaşma ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta? ATV ŞİFRESİZ İZLE - CANLI İZLE
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Fenerbahçe - Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası final maçında kozlarını paylaşıyor. Zorlu eşleşme Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Dev mücadele 11 Haziran Pazar günü saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR CANLI izle...