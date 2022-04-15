Erman Toroğlu'dan Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı yorumu!

Süper Lig'in 33. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı İstanbul ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı. Maçın devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Trabzonspor hem ağır oynuyor hem de Karagümrük'ün pas yapmasına rağmen pres yapmıyor. 1 veya 2 futbolcu pres yapıyor. Alamazsın böyle topu. Ben nasılsa şampiyon oldum diyor. Böyle oynarlarsa maçı döndüremezler" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...