Erman Toroğlu'dan olay sözler! "Mourinho, Dursun Özbek'in kimyasını bozmuş"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin takımın başına Jose Mourinho'yu getirmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe, Jose Mourinho hamlesiyle çok doğru iş yaptı. Fener'in silkinmeye ihtiyacı vardı. Bu noktada Mourinho doğru bir seçim. Fakat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Mourinho hakkındaki açıklamalarını anlayamadım. Mourinho, Dursun Özbek'in kimyasını bozmuş" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)