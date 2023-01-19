Erman Toroğlu'dan İlhan Palut ve ayrılık açıklaması

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu canlı yayında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Konyaspor yönetimi, İlhan Palut'un son haftalarda maçlardan sonra koridorlarda yaptığı olaylardan dolayı artık bıkmışlar. Gözlemcilere bazı olayları rica minnet yazdırmamışlar. Uzun zamandır rahatsızlarmış. Diyorlar ki 'İsmail Kartal, burada çalışırken bize gelmek için bir sunum yaptı, Beşiktaş'ta Valérien Ismaël varken oradan bir yönetici ile iletişime geçip oraya da sunum yaptı.' bunu net bir şekilde Konya yönetimi söylüyor" dedi.