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Web Tv Video Erman Toroğlu'dan Galatasaraylı yıldıza eleştiri! "Yapılan penaltı..."
Erman Toroğlu'dan Galatasaraylı yıldıza eleştiri!

Erman Toroğlu'dan Galatasaraylı yıldıza eleştiri! "Yapılan penaltı..."

15.01.2024 | 21:14

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası içinde eline gelen top sonrası hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, penaltıya sebebiyet veren Abdülkerim Bardakcı'yı eleştirdi. Toroğlu ,"Galatasaray'da motivasyon bozukluğu var. Mesela yapılan penaltıda o oyuncunun penaltıyı yapmaması gerekir. Oyuncu penaltıyı yapıyorsa kafam karışır." ifadelerini kullandı.

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