Erman Toroğlu'dan Galatasaraylı yıldıza eleştiri! "Yapılan penaltı..."

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası içinde eline gelen top sonrası hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, penaltıya sebebiyet veren Abdülkerim Bardakcı'yı eleştirdi. Toroğlu ,"Galatasaray'da motivasyon bozukluğu var. Mesela yapılan penaltıda o oyuncunun penaltıyı yapmaması gerekir. Oyuncu penaltıyı yapıyorsa kafam karışır." ifadelerini kullandı.