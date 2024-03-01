Erman Toroğlu'dan Galatasaray'a flaş eleştiri! "Maç 5 olurdu"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti. Erman Toroğlu bu maçın ardından dikkat çeken yorumlarda bulundu. Ünlü yorumcunun sarı-kırmızılılar ile ilgili söylediği, "Sparta Prag'dan ilk 2 sonra 4 yediniz, bugün 5 olurdu. Galatasaray iyi değil. Şampiyonlar Ligi'ne büyük havalarla girdiler oradan elenmeleri takımın kimyasını bozdu." ifadeleri gündem oldu. İşte detaylar...