Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Fenerbahçe'nin etkinliği yok"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu mücadelenin ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Fenerbahçe'nin geçen hafta aldığı beraberlikten sonra psikolojik olarak çöküntüsü var. Bir yara almış takım. O yarayı burada kapatacaksın. Bu yara falan değil. Bu büyük bir ameliyat. Geçen haftanın üzerine tepki koyacaksın. Fenerbahçe'nin hiçbir etkinliği yok." dedi.