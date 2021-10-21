Erman Toroğlu'dan flaş iddia! "MHK yabancı bir yöneticiye bağlanacak"

MHK'de Serdar Tatlı ve kurul üyeleri flaş bir kararla istifa etti. A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, deprem etkisi yaratan bu gelişmenin detaylarını canlı yayında aktarırken, çarpıcı bir de iddiada bulundu. MHK'nin yabancı bir isme bağlanacağını öne süren Toroğlu, "Kulüpler dışarıdan hakem istiyor. Gelecek olan isim, Uilenberg'in görevine son verecek. Serdar Tatlı devam etseydi bu gelecek isme bağlı çalışacaktı. Serdar Tatlı ise bunu ya hissetti ya da işitti. Devamında da istifa etti." dedi. İşte o sözler...