Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası flaş sözler! "Pereira kovulmak istiyor"

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile evinde 2-2 berabere kaldı. Usta yorumcu Erman Toroğlu, sarı lacivertlilerin Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın değişikliklerini değerlendirdi. Toroğlu, "Maçın uzatma süresinde değişiklik yapan teknik direktör, maçı almak istemeyen bir teknik direktördür. Kovulmak isteyen birisi yapar. Beni kovun, paramı da verin diyor. Ben kulüp başkanı olsam soyunma odasına almam. Vakit geçirmek mi istiyorsun? O zaman sen maçı vermek isteyen bir teknik direktörsün." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)