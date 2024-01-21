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Erman Toroğlu derbinin ilk yarısını değerlendirdi!

Erman Toroğlu derbinin ilk yarısını değerlendirdi! "Puan vererek çıkarsa..."

21.01.2024 | 20:05

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, dev derbini ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Bu saatten sonra Galatasaray buradan 3 puan almadan çıkarak kabahati kimseye bulmasınlar. Netice olarak maç ellerinde. Oyuncu olarak ellerinde. Trabzonsporlu oyuncular tedirgin oynuyor. Her şey Galatasaray'ın elinde. Galatasaray buradan puan vererek çıkarsa büyük hata olur." dedi.

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