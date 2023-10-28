Erman Toroğlu açıkladı! Galatasaray'ın golünden önce faul var mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların 68. dakikada Sergio Oliveira ile attığı gol öncesi faul tartışmaları yaşandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, o pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Ben buna faul vermem. Bu hakem başka maçlarda da bunu yapıyor. İkili mücadelelerde faul vermemeye gayret ediyor. Abdülkerim güçlü geliyor. Olawoyin güçsüz kalıyor. Faulle hiç alakası yok." ifadelerini kullandı.