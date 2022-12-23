Emre Kocadağ'dan Ankaragücü-Beşiktaş eşleşmesi yorumu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile eşleşti. Siyah-beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ, bu eşleşmeyi A Spor ekranlarında yorumladı.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekiminin ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu. Emre Kocadağ, ligde olaylı bir karşılaşma oynadıkları MKE Ankaragücü ile eşleşmelerini şöyle değerlendirdi:

Ankaragücü maçında tatsız olaylar yaşanmıştı ama TFF, kurallar çerçevesinde cezai şartları uygulamıştı. Beşiktaş camiası ferdi yaşanan bir olayı tüm bir camiaya mal etmez. Ankaragücü Başkanı, çok ciddi üzüntülerini ifade ettiler. Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Devletin kanunları, TFF'nin kuralları bellidir. Beşiktaş, Türkiye'nin her yerinde maçını oynar. Bizim hiçbir çekincemiz, endişemiz yok.