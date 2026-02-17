Deadpool ve Wolverine'in FA Cup şaşkınlığı
Canlandırdığı Deadpool karakteriyle kariyeri zirve yapan Ryan Reynolds ve Wolverine karakteine hayat veren Hugh Jackman, FA Cup kurasını birlikte izledi, Reynolds'ın bir diğer Hollywood aktörü Rob McElhenney ile ortaklaşa sahibi olduğu Wrexham kulübü, kupada Chelsea ile eşleşince hem sevinç hem şaşkınlıkları ekrana böyle yansıdı.
Ryan Reynolds ile Rob McElhenney, 2021'de Wrexham AFC'yi 2 milyon sterlin karşılığında ortaklaşa satın almışlardı.
Wrexham, FA Cup'ın 5. turunda 7 Mart 2026'da sahasında Chelsea'yi konuk edecek.