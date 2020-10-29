CEZA SAHASI - 29/10/2020

Süper Lig'de 6. hafta sona erdi. Galatasaray'da, orta saha ön yargısı kırıldı mı? Sarı kırmızılılar, BB Erzurumspor galibiyetiyle Fenerbahçe'ye gözdağı mı verdi? Ryan Babel'in performansı yükselecek mi? Fenerbahçe'de saha içindeki gizli lider Caner Erkin mi? Erol Bulut, Samatta ve Cisse'yi beraber oynatarak sistemi değiştirmeyi mi düşünüyor? Editörlerimizden Ömer Faruk Özcan ve Ömer Aykut Özaşkın, fotomac.com.tr'de önemli gelişmeleri Ceza Sahası programında değerlendirdi.