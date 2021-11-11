Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Pozisyon VAR'da incelendi mi?

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ikinci yarısında Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Domagoj Vida kullanılan serbest vuruşta Trabzonspor ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Siyah beyazlı pozisyonda penaltı bekledi. VAR'da izlenen pozisyondan penaltı çıkmadı. Maçtan sonra sosyal medyaya düşen görüntüler tartışma yarattı. Bir seyircinin kamerasına yansıyan o görüntülerde Vida'nın itildiği gözüktü. O görüntülerden sonra Beşiktaşlı yöneticiler harekete geçti. A Spor muhabiri Sercan Dikme, konuyu detaylıca aktardı. Dikme, "Beşiktaşlı yöneticiler pozisyonun ekrana gelmemesinden ötürü yayıncı kuruluşa bir ziyarette bulundu. Bundan sonra TFF'ye de resmi başvuru yapıldı. Beşiktaş'ın TFF'den, Vida'nın itildiği pozisyonda VAR operatörü tarafından VAR hakemine hangi görüntülerin iletildiği soruldu. Yakın süreçte de TFF yöneticileri cevap verecektir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)