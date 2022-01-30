Beşiktaş'ta Önder Karaveli basın toplantısı gerçekleştirdi

Süper Lig'e verilen arayı Antalya kampında geçiren Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve Teknik Direktör Önder Karaveli basın toplantısı gerçekleştirdi. Önder Karaveli basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Karaveli, "Pjanic ile antrenmanda, maçta olmak, Beşiktaş'ta seyretmek keyif verici. Oyunu yavaşlattığına dair yorumlar oluyor. Sahada Pjanic kadar hızlı düşünen çok oyuncu görmedim. Pjanic sahanın tamamını görebilen, en doğru opsiyonu hızlı şekilde bulabilen bir oyuncu. Ben her sabah uyanıp Beşiktaş için en doğru ne yapabilirim diye güne başlıyorum. Böyle kulüplerde, bu kadar büyük camialarda bu tip konuşmalar çok değerli, çok kariyerli teknik adamlar varken de konuşulur. Beni hiç etkilemiyorum." dedi.