BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi öncesi son durum! Karşılaşma ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?
BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR CANLI İZLE | Beşiktaş - Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadele 21 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'da Vodafone Park Stadyumu'da başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak. BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR CANLI izle...
BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR CANLI İZLE | Beşiktaş - Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadele 21 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'da Vodafone Park Stadyumu'da başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak. BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR CANLI izle...