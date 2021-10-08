BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'a verilen 1 maçlık cezayı değerlendirdi! "Hakaret maddesinden sevk..."

Son dakika Beşiktaş haberleri... PFDK, Sivasspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 1 maç men cezası verdi. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan A Spor yorumcusu Taner Karaman, "Caner Erkin'e Beşiktaş'ın oyuncusuyken dudak okumadan dolayı 6 maç ceza verildi. Ama talimatlarda hakaret maddesinden sevk edilmesi için kulakla duyulması gerekiyor. Dudak okumayla ceza veremezsiniz. Bu ülkede dünyanın diğer ucundan bile yabancı oyuncu var. Kendi dilinde küfrederken nasıl anlayacaksınız? Eşitsizlik olur" ifadelerini kullandı. (BJK spor haberi)