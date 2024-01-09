BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu Fernando Santos görüşmelerinin perde arkasını açıkladı!

Beşiktaş'ta teknik teknik direktörlük görevine Fernando Santos getirildi. Erman Toroğlu, görüşmelerin perde arkasını açıkladı. Toroğlu, "Lucescu, başkanla konuşuyor. 'Ben bu takımı ilk dörde sokarım. Kupada da bir şeyler yaparı. O kadar kötü takım değiliz' diyor. Başkan da ümitleniyor. Başkan, Samet Aybaba'yı Bükreş'e yolluyor. O sırada Başkan 15 antrenörle temas halinde. Samet diyor ki, 'Lucescu takım için iyi şeyler söylemiyor. Haklı olduğu yerler de var, Haksız olduğu yerler de var.'. Para mevzusunu da işin içine katıyor. Başkan o esnada Londra'da ve tepesi atıyor. Başkan, Samet'e 'Uçağa atlayıp dön.' diyor. Samet sonra Portekiz'e gidip Santos ile anlaşıp geliyor. Olayın perde arkası bu." dedi.