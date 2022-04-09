BEŞİKTAŞ ALANYASPOR CANLI İZLE | İşte Kartal'ın ilk 11'i... Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Beşiktaş Alanyaspor CANLI İZLE | Süper Lig'in 32. haftasında evinde Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, zorlu mücadeleyi kazanarak Avrupa vizesi için üst sıralara tırmanmak istiyor. Siyah beyazlı ekip sahaya Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi ilk 11'i ile çıkacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan maç 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak. ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Alanyaspor maçını CANLI izle...