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Web Tv Video Başkan Recep Tayyip Erdoğan Spor Aşkı Engel Tanımaz projesinde konuştu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Spor Aşkı Engel Tanımaz projesinde konuştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Spor Aşkı Engel Tanımaz projesinde konuştu!

12.05.2022 | 15:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Aşkı Engel Tanımaz projesinde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Buradaki kardeşlerimle birlikte tüm engelli vatandaşlarımın Engelliler Haftası'nı tebrik ediyorum. Hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarıları ile hepimize örnek oluyorlar. Son dönemde engellilerimiz sporun farklı branşlarında dünya çapında ifithar verici başarılara imza atıyorlar. Şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıran tüm sporcularımıza ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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