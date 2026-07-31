SON DAKİKA
BEŞİKTAŞ
FENERBAHÇE
GALATASARAY
TRABZONSPOR
SÜPER LİG
TÜRKİYE KUPASI
BASKETBOL
DİZİLER
KALP YARASI
KURULUŞ OSMAN
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
KARDEŞLERİM
DESTAN
BAŞ BELASI
İKİMİZİN SIRRI
TÜM DİZİLER
CANLI İZLE
A HABER
A PARA
A SPOR
ATV
A2TV
ZTK
Web Tv
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gençlik bu milletin atardamarıdır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gençlik bu milletin atardamarıdır
Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 20:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Recep Tayyip Erdoğan
Anasayfa
Beşiktaş
Fenerbahçe
Galatasaray
Trabzonspor