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Web Tv Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gençlik bu milletin atardamarıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gençlik bu milletin atardamarıdır

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 20:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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