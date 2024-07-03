Arda Güler maç öncesi sordu! Millilerimiz skor tahminlerinde bulundu
A Milli Takımı'mızın, Avusturya'yı 2-1'lik skorla mağlup ettiği mücadelenin ardından dikkat çeken görüntüler gelmeye devam ediyor. Arda Güler'in bu kritik maç öncesinde takım arkadaşlarına sorduğu skor tahminleri büyük ilgi çekti. İşte o renkli anlar...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımımız, Avusturya'yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale adını yazdırdı.
A Milli Takım'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, oyuncuların maça yönelik skor tahminleri belli oldu.
Cenk Tosun: 2-1
İrfan Can Kahveci: 2-0
Salih Özcan: 1-0
Kenan Yıldız: 3-0
Samet Akaydın: 2-1
Barış Alper Yılmaz: 1-0
Orkun Kökçü: 2-0
Ferdi Kadıoğlu: 1-0
Mert Müldür: 2-0
Okay Yokuşlu: 1-1
İsmail Yüksek: 2-0
Arda Güler: 2-1