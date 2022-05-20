ANTALYASPOR GALATASARAY SÜPER LİG MAÇINI CANLI İZLE | İşte Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında muhtemel 11'i! Peki Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?
Antalyaspor - Galatasaray Süper Lig maçını CANLI İZLE | Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor'un konuğu olacak. Zorlu maç öncesinde Aslan'ın sahaya Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Annholt, Pulgar, Berkan, Halil Dervişoğlu, Babel, Kerem ve Gomis 11'i bekleniyor. Müsabaka 20 Mayıs Cuma günü saat 20:00'da başlayacak. Maç Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Antalyaspor - Galatasaray maçını CANLI izle...