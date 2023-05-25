ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Ankaragücü - Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi öncesi son durum! Karşılaşma ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta? A SPOR ŞİFRESİZ İZLE - CANLI İZLE
ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Ankaragücü ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında kozlarını paylaşıyor. Zorlu eşleşmenin ilk müsabakasını Başakşehir sahasında 1-0 kazandı. Dev mücadelenin rövanşı 25 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak. ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR CANLI izle...