Eskişehirspor ve Karşıyaka’dan dostluk

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor ile Karşıyaka'dan 7 Aralık Pazar günü Eskişehir'de oynanacak maç öncesinde gösterilen dostluk alkış topladı. Eskişehirspor'un İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkanı İhsan Alp, Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok ile Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş'ın kritik müsabaka öncesi yaptıkları görüşmede, iki kulüp arasında oynanacak maçların bilet fiyatları konusunda anlaştığını ifade etti. Alp, Karşıyaka taraftarlarına maç biletlerinin özel olarak 35.5 liradan satılmasının kararlaştırıldığını bildirdi. Eskişehirspor taraflarının, ligin ikinci devresinde İzmir'de oynanacak karşılaşmanın biletlerine ise 26 liradan ulaşabileceğini belirtti.