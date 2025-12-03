CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 3. Lig Eskişehirspor ve Karşıyaka’dan dostluk

Türk futbolunun iki köklü kulübü Eskişehirspor ile Karşıyaka örnek olacak bir dostluğa imza attı. İki takımın başkanı, taraftarları düşünerek misafir tribün biletlerini 35.5 TL ve 26 TL olarak belirledi

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor ile Karşıyaka'dan 7 Aralık Pazar günü Eskişehir'de oynanacak maç öncesinde gösterilen dostluk alkış topladı. Eskişehirspor'un İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkanı İhsan Alp, Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok ile Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş'ın kritik müsabaka öncesi yaptıkları görüşmede, iki kulüp arasında oynanacak maçların bilet fiyatları konusunda anlaştığını ifade etti. Alp, Karşıyaka taraftarlarına maç biletlerinin özel olarak 35.5 liradan satılmasının kararlaştırıldığını bildirdi. Eskişehirspor taraflarının, ligin ikinci devresinde İzmir'de oynanacak karşılaşmanın biletlerine ise 26 liradan ulaşabileceğini belirtti.

SON DAKİKA
