Çoruhlu’da Eriş sesleri

Bu hafta Karşıyaka’yı ağırlamaya hazırlanan Çoruhlu FK’da daha önce de takımı çalıştıran Levent Eriş’in yeniden göreve gelmesi bekleniyor. Engin Dursun’la yollarını ayıran turuncu-siyahlıların takımı geçen sezon da çalıştıran Levent Eriş’le anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.
