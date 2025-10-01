TÜRK futbolunda 2012 yılında Seyit Mehmet Özkan futbol şubesini devraldıktan sonra yaptığı altyapı yatırımları ve yetiştirdiği oyuncularla dikkat çeken Altınordu, Torbalı'da inşa ettiği tesisleri için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile işbirliği yapıyor. İzmir temsilcisinin uzun süredir temas halinde olduğu TFF ile kullanım hakkı konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri dün İzmir'de Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bir araya geldi.

TFF heyeti, Altınordu Başkanı Özkan'ın ev sahipliğinde kırmızı-lacivertlilerin Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde inceleme gezisinde bulundu. Ziyarette Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu da yer aldı. Altınordu Başkanı Özkan ve TFF heyeti daha sonra Altınordu'nun eski başkanlarından İlyas Gönen'in Kemeraltı'ndaki kahve dükkanını ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çekildi. Anlaşmayla ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

MİLLİ TAKIMLARA VE TURNUVALARA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi, daha önce alt yaş gruplarında milli takımların kamp yapıp, turnuvalar oynadığı bir tesis olarak dikkat çekti. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın 2015'te aldığı 80 bin metrekare arazi üzerine kurulan tesiste 2'si nizami standartlarda çim olmak üzere toplam 8 adet futbol sahası, 191 yatak kapasiteli 4 adet bina, tribünler, futsal salonu, top tekniği geliştirme salonu, atletik beceri parkuru, kriyojenik oda, yüksek irtifa merkezi, şut eğitim sistemi, sporcu beden sağlığı merkezi, fitness salonu, biyomekanik adaptasyon ve güç merkezi, Altınordu müzesi, görsel eğitim salonu ve açık hava sineması yer alıyor.

Tesiste daha önce TFF ile yapılan işbirlikleriyle U14 Milli Takımı kampı, U16 Ege Kupası, Gelişim Ligleri'nin finalleri, antrenör ve hakem seminerleri organize edildi. Metin Oktay Yerleşkesi'nde Zenit (Rusya), Aspire Academy (Katar), Stuttgart (Almanya), Grasshoppers (İsviçre) gibi kulüplerin altyapı takımları kamp yaptı. Altınordu, İzmir'e lig maçları için gelen profesyonel takımlara da tesislerinin kapılarını açıyor. Altınordu'da A takımı devretme kararı almasına rağmen yatırımcı bulamayan Seyit Mehmet Özkan, geçen sezon altyapı takımlarındaki oyuncuları farklı kulüplere uğurlamıştı.