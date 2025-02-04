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Haberler TFF 3. Lig Bursa kapalı gişe

Bursa kapalı gişe

3. Lig’de şampiyonluk kovalayan Bursaspor, Galatasaray’dan sonra profesyonel liglerde stadı en fazla dolduran ikinci ekip oldu

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 06:50
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Bursa kapalı gişe

TFF 3. Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Bursaspor, 2024-25 sezonunda geride kalan 18 müsabakada toplam 414 bin 530 taraftarla profesyonel liglerle en çok seyircisi olan ikinci takım oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımları geride bırakan Bursaspor, sadece 467 bin 922 seyirciye ulaşan G.Saray'ı geçemedi. Listede 316 bin 434 kişi ile F.Bahçe üçüncü sırada yer alırken onu 291 bin 433 taraftar ile Beşiktaş takip etti. Bursaspor her maçta ortalama 41 bin 453 taraftara oynuyor ve 3. Lig'de rekorları alt üst ediyor.

Bal-Kes'te hakeme penaltı göndermesi

3. LIG 2. Grup'ta mücadele eden Balıkesir'de, Kelkit Hürriyet deplasmanındaki hakem kararlarına tepki var. Maçta verilen penaltıya isyan eden Balıkesirspor, "Hakemler tarafından aleyhimize verilen penaltı. Yorumsuz" yazısıyla hakem kararlarını eleştirdi.

ORHAN KURŞUN Edirne'ye kiralandı

TRENDYOL 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, başarılı kalecisi Orhan Kurşun'un geçici transferi konusunda 3. Lig D Grubu ekiplerinden Edirnespor ile anlaşmaya vardı. Manisa'dan yapılan açıklamada, "Orhan Kurşun'un geçici transferi konusunda Edirnespor ile anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Muhammed Zeki Bursaspor'da

BURSASPOR, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Yeşilbeyazlılar, Fenerbahçe forması giyen Muhammet Zeki Dursun ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada 18 yaşındaki futbolcunun transfer edildiği ifade edildi.

Berat Yılmaz'ın Avrupa hayali

NESİNE 2. Lig takımlarından İskenderunspor'un, Galatasaray altyapısından kiraladığı Berat Yılmaz, çok sayıda maça çıkıp kendini geliştirmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı takımda çok şey öğrendiğini ifade eden Berat, "Amacım gelecekte A takımda oynamak. Sonrasında yurt dışı" dedi.

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