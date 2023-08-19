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Adem Büyük, Kaf-Kaf'ta

TFF 3. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Karşıyaka, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Adem Büyük, Kaf-Kaf'ta

İzmir ekibi, uzun yıllar Süper Lig'de top koşturan tecrübeli golcü Adem Büyük'le sözleşme imzaladı. Galatasaray, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor gibi takımlarda top koşturan 36 yaşındaki oyuncu, son olarak Manisa FK'de oynadı. Kariyerinde 414 maçta 124 kez gol sevinci yaşarken 46 da asist yaptı. Başarılı golcü, İzmir ekibinin bu sezonki 11. transferi oldu. Karşıyaka; Yasin Ozan, Emre Keleşoğlu, Bilal Ceylan, Haydar Yılmaz, Hasan Sürmeli, Erdinç Çepoğlu, Sefa Küpeli, Hakan Erçelik, Enes Nalbantoğlu ve Alpay Koldaş'ı transfer etmişti.

36 yaşındaki oyuncu, kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan kontrata imza attı. Adem son olarak Manisa FK formasıyla boy göstermişti.

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