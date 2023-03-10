Eskişehirspor’da zorlu maraton

TFF 3. Lig'de düşmeme mücadelesi veren ve yıllar sonra transfer tahtasını açtırarak umutlanan Eskişehirspor, yeni hocası Ali Onur Cerrah'la çıkışa geçmek istiyor. Kırmızı-siyahlılar, 4 maçın 3'ünü zorlu deplasmanlarda oynayacak. Es-Es, düşme potasının 1 puan üstündeki Edirne, play-off yarışındaki K.Yaka ve ateş hattındaki Yomra'yla oynayacak.
TFF3. Lig'de düşmeme mücadelesi veren ve yıllar sonra transfer tahtasını açtırarak umutlanan Eskişehirspor, yeni hocası Ali Onur Cerrah'la çıkışa geçmek istiyor. Kırmızı-siyahlılar, 4 maçın 3'ünü zorlu deplasmanlarda oynayacak. Es-Es, düşme potasının 1 puan üstündeki Edirne, play-off yarışındaki K.Yaka ve ateş hattındaki Yomra'yla oynayacak.