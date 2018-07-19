Osman Bodur Elaziz Belediyespor’da
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Osman Bodur Elaziz Belediyespor’da

    ,sağ bek ’u 2 yıllığına renklerine bağladı.

    3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan ve yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren , son olarak Muğlaspor'da forma giyen sağ bek oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
    1992 doğumlu olan futbolcu, Çorumspor'da başladığı profesyonel kariyerine Erganispor, , Payasspor ve son olarak Muğlaspor'da devam etti. Geçtiğimiz sezon Ege ekibinin formasını 27 lig, 2 Ziraat Türkiye kupası maçında terleten Osman, toplam 2 bin 392 dakika sahada kaldı. Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol Takımımız, son olarak Muğlaspor'da oynayan sağ bek Osman Bodur ile 2 yıllık mutabakata varmıştır. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon Muğlaspor'da 29 maçta görev yapmıştır. Transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 19.7.2018 12:24
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