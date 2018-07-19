Elaziz Belediyespor,sağ bek Osman Bodur’u 2 yıllığına renklerine bağladı.
1992 doğumlu olan futbolcu, Çorumspor'da başladığı profesyonel kariyerine Erganispor, Çorum Belediyespor, Payasspor ve son olarak Muğlaspor'da devam etti. Geçtiğimiz sezon Ege ekibinin formasını 27 lig, 2 Ziraat Türkiye kupası maçında terleten Osman, toplam 2 bin 392 dakika sahada kaldı. Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol Takımımız, son olarak Muğlaspor'da oynayan sağ bek Osman Bodur ile 2 yıllık mutabakata varmıştır. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon Muğlaspor'da 29 maçta görev yapmıştır. Transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.
- 19.7.2018 12:24
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Cocu, futbolcuları 4-3-3 sistemine alıştırıyor
Toplam 1
Yorum
KrAlex Kalece Berkenin tecrübesi kesinlikle güven verecektir. Volkanın 2 sezondur yediği hatalı goller yüzünden 2 şampiyonluk kılpayı gitti düşnlsn
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Phillip Cocu açıkladı! Forma o isimlerin...
Toplam 2
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KrAlex Dünkü kadro 4-6-0 üzerine kurulu bir sistemdi her takıma karşı işlemez. Özellikle Mehmet ve Josefin olduğu sistem çöker hızlı kanat eklenmli
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Galatasaray'dan Carlos Bacca harekatı!
Toplam 2
Yorum
Kolombiya Japonya maçında gördüğüm kadarıyla söyleyim. 6 pasın etrafında topu 2 kez kontrol etmeye çalışan forvet, forvet olamaz.
Osman Bodur Elaziz Belediyespor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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