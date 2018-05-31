Diyarbekirspor iç saha puan kayıplarına üzülüyor – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    iç saha puan kayıplarına üzülüyor

    Diyarbekirspor iç saha puan kayıplarına üzülüyor

    3. 2. Grup Play-Off final maçında ’a ’da 3-1 mağlup olarak 2. Lig kapısından dönen , iç saha maçlarında kaybettiği puanlara üzülüyor.

    , normal sezonunda kendi sahasında kaybettiği puanlarla şampiyonluktan oldu. Kendi sahasında tam 15 puan kaybetti. Play-Off finalinde 'a 3-1 yenilerek son 5 sezonda 5. kez Play-Off oynayarak bu süreçte 4 final ve 1 yarı final oynamasına rağmen 2.Lig'e çıkamayan Diyarbekirspor, normal lig sezonunda ise kendi sahasında kaybettiği puanlarla direkt şampiyon olma şansını kaçırdı. 17 iç saha maçında 11 galibiyet alan Diyarbekirspor, kalan 6 maçta ise 3 yenilgi ve 3 beraberlik alarak 15 kritik puan kaybetti. Bu puanların 9'unu dahi almış olsaydı şampiyon olacaktı ancak bunu başaramadı.
    1. 31.5.2018 15:52
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