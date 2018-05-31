Diyarbekirspor iç saha puan kayıplarına üzülüyor
TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off final maçında Ankara Demirspor’a İstanbul’da 3-1 mağlup olarak 2. Lig kapısından dönen Diyarbekirspor, iç saha maçlarında kaybettiği puanlara üzülüyor.
- 31.5.2018 15:52
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Galatasaray'da 8 yolcu 3 yeni transfer
Toplam 2
Yorum
Mustantik Yararlanılamayan oyuncular gönd. 3 mevkiye geleceği olan genç oyuncu alınmalı kesinlikle pahalı yaşlı oyuncu alınmamalı,bu sene için.
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Galatasaray'da 8 yolcu 3 yeni transfer
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut şartlara göre G.sarayın bir stoper,bir orta saha birde forvete 3 tane genç oyuncu alıp mevcut kadroyu koruması yeterli olacaktır.
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Arsenal Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a servet teklif etmeye hazırlanıyor
Toplam 12
Yorum
en az 30 milyon 30 milyondan aşağı kesinlikle kabul edilemez.
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