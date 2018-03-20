Muğlaspor rahat nefes aldı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Anagold 24 Erzincanspor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Muğlaspor, son 5 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçerek nefes aldı. Sıkıntılı bir süreç yaşadığı ligde düşme hattına 9 puan fark atarak rahatlayan Muğla'da yeni teknik direktör Ramazan Silin yönetimindeki çıkış yüzleri güldürdü. Oyuncularına güvenlerinin tam olduğunu belirten kulüp başkanı Haluk Beyimoğlu, "Düşme potasındaki Kırıkhan ile aramızdaki puan farkını 9'a çıkarttık. Avantajımızı korumamız için rehavete kapılmamız gerekiyor. Takımda birlik ve beraberlik en üst seviyede. Cumartesi günü kendi sahamızda Yeni Ordu ile karşılaşacağız. Taraftarlarımızın desteği ile alacağımız 3 puan bizi çok rahatlatacak" dedi.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 12:34
-
Cedi'ye büyük jest!
Toplam 1
Yorum
Cedi go go! Bizim mıllı takım formasından daha güzel dizayn edilmiş..
-
G.Saray'da yeni başkan adayı!
Toplam 1
Yorum
Yöneticilik başka Galatasaraylılık başka. Sorsan Dursun Özbek çok iyi bir Galatasaraylı. Kısa-uzun vadeli planlar nedir, bunları bilmek lazım.
-
Isla: "Bana değil Aykut Kocaman'a sorun"
Toplam 2
Yorum
Fb Arkadaş sen daha şeneri kesemiyon senin ne işin var sahada !
Muğlaspor rahat nefes aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.